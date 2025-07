La formazione dei tecnici dell’Accademia Karate Crotone non si ferma. Infatti il tecnico Andrea Esposito già cintura nera 5° dan ha concluso il ciclo di lezioni sostenendo e superando l’esame nazionale di Allenatore di Karate.

La fijlkam ha indetto per l’anno accademico 2025, in collaborazione con la scuola dello sport il corso nazionale per titoli ed esami per l’acquisizione della qualifica di insegnante tecnico categoria Allenatore settore Karate. I posti messi a concorso sono stati 100. Ad accedere al corso sono stati i tecnici regolarmente tesserati con la qualifica di allenatore base che hanno svolto il tirocinio per almeno due anni presso una società regolarmente affiliata. L’ammissione al corso è stata determinata dalla graduatoria ottenuta dalla somma dei punti risultanti dai titoli dei candidati.



Andrea Esposito ha partecipato al corso che si è svolto con una parte teorica online ed una parte teorico pratica in presenza con esame finale. Al temine dei corsi, i candidati hanno sostenuto gli esami davanti a una Commissione composta da tecnici di alto livello come la Consigliera Nazionale Cinzia Colaiacomo, del Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici Claudio Culasso e del Responsabile della Scuola Nazionale di Formazione del settore Karate Lucio Maurino e dei Maestri di stile Kohei Yamada, Santo Torre, Stefano Travaglini, Vincenzo Riccardi e Sauro Baldiotti, che ha collaborato nella Commissione Esami e con la docenza teorico/pratica sul tema i “processi cognitivi”.



Nota particolare è stato avere come vicini di palestra e salutarli, la Nazionale Italiana di Pugilato guidata dal D.T. Giovanni De Carolis e dal responsabile tecnico della nazionale il Campione Clemente Russo. Ampiamente soddisfatto Andrea Esposito, tecnico calabrese militante nei ranghi dell’Accademia Karate Crotone, reduce anche dal corso allenatori di Lotta, che ha così commentato: Ho trovato docenti e tecnici specialisti di livello altissimo che ci hanno accompagnato fino agli esami con grande trasporto lasciando un segno tangibile di grande professionalità. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente settore karate Calabria dottoressa Viola Zangara, il commissario tecnico regionale m° Luciano Dichiera, Il responsabile Regionale del Centro Tecnico Regionale M° Francesco Bellino e, ovviamente, i maestri dell’AKC Rosario Stefanizzi e Luigi Galea. Non ultimo il M° Enzo Migliarese il mio mentore sia come punto di riferimento nell’AKC che come Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria.