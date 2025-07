Catanzaro, 31 luglio 2025 – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato le proprie dimissioni con un videomessaggio pubblicato sui social, dichiarando però contestualmente l’intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali. Una mossa che scuote il panorama politico calabrese e nazionale, arrivata a poche settimane dall’emergere dell’indagine per corruzione che lo coinvolge.

“Non ho paura dei magistrati, che devono fare il loro lavoro con serenità. Ma non permetterò che la Calabria si fermi a causa della politica immobile e inconcludente”, ha dichiarato Occhiuto nel video, girato simbolicamente davanti al cantiere della metropolitana di Catanzaro, opera emblematica del suo mandato. Tra i progetti citati ci sono anche la realizzazione degli ospedali di Vibo Valentia e Sibari, e il completamento della SS106, indicati come segni di una regione in movimento che, secondo il governatore, merita continuità amministrativa.

Occhiuto è indagato dalla Procura di Catanzaro per presunti episodi di corruzione. Tra gli elementi dell’inchiesta figurano rapporti sospetti con il manager Paolo Posteraro, ex amministratore di società pubbliche, accusato di aver fornito vantaggi economici e materiali al presidente, come l’utilizzo di un’auto, il pagamento di multe e benefici a familiari. Il governatore, che si è detto “totalmente estraneo ai fatti”, ha ribadito la propria fiducia nella giustizia, ma ha voluto rilanciare il confronto in sede politica e popolare: “Siano i calabresi a scegliere se fermarsi o andare avanti”.

Le dimissioni dovrebbero diventare ufficiali nei prossimi giorni e porteranno con ogni probabilità allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e alla convocazione di nuove elezioni, presumibilmente tra settembre e novembre 2025. Il centrodestra sembra intenzionato a confermare la candidatura di Occhiuto, anche se in ambienti politici non mancano le valutazioni su possibili alternative in caso di sviluppi giudiziari sfavorevoli.

Il gesto, fortemente voluto dal presidente, è stato definito da molti osservatori come una sfida a viso aperto. Una mossa che mira a disinnescare l’effetto delle indagini sulla percezione pubblica, trasformando la consultazione elettorale in un referendum sulla sua figura politica. Il precedente del fratello Mario Occhiuto, costretto nel 2021 a rinunciare alla corsa per la presidenza a causa di un’inchiesta giudiziaria, pesa come un monito nella memoria politica calabrese.

Nel video, Occhiuto accusa anche una parte della classe politica locale di remare contro il cambiamento e di compiacersi dei fallimenti. “C’è chi vuole che la Calabria resti ferma per convenienza o mediocrità. Ma io non ci sto. Mi dimetto e mi ricandido: a decidere saranno i cittadini”, ha detto con tono deciso.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Adesso si apre una fase di transizione e scontro elettorale. La campagna sarà probabilmente dominata da due narrazioni contrapposte: da un lato quella di chi vede nelle dimissioni un atto di responsabilità e coraggio, dall’altro quella di chi denuncia l’opportunismo politico di una ricandidatura sotto indagine. Il futuro della Regione Calabria è, ancora una volta, sospeso tra giustizia e urne.

Fammi sapere se desideri una versione più breve per comunicati stampa o social.