CIRÒ MARINA / OSTUNI – Un riconoscimento che premia impegno, talento e dedizione: Andrea Palmieri, 17enne, nato ad Ostuni, vive a Brindisi, ma di origini cirotane, è stato inserito tra i migliori calciatori italiani classe 2008 da una delle pagine social calcistiche più seguite e autorevoli nel panorama giovanile. Un risultato che accende i riflettori su un percorso brillante, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio e passione.

Andrea, figlio di Antonio Palmieri di Cirò Marina e di Rosa Urso di Brindisi, ha un fratello maggiore, Paolo, che hanno sempre sostenuto i suoi sogni. Il suo viaggio nel mondo del calcio è iniziato all’età di sei anni nella scuola calcio Eurosport Academy di Brindisi, dove ha mosso i primi passi con il pallone tra i piedi, attirando fin da subito l’attenzione di diversi osservatori.

A soli 14 anni ha scelto di sposare il progetto dell’Unione Sportiva Lecce, iniziando un cammino che lo ha portato a bruciare le tappe. Già nel primo anno con i giallorossi è stato notato dalla Nazionale Italiana, ricevendo una convocazione per una preselezione a Coverciano. Da lì, il percorso in giallorosso è proseguito in costante ascesa, fino a ricoprire con successo il ruolo di terzino sinistro sotto età nell’Under 18.

Nel 2024 è arrivata una nuova chiamata azzurra per il Torneo dei Gironi a Novarello, a conferma di una crescita continua e di un talento ormai riconosciuto a livello nazionale. A testimoniare ulteriormente il valore di Palmieri, è arrivata anche la selezione da parte del canale social “La Giovane Italia”, che lo ha inserito tra i migliori interpreti del ruolo di terzino sinistro del campionato Under 18.

Di recente, Andrea ha preso parte al ritiro estivo in Calabria con la Primavera 1 del Lecce, nella località di Cotronei, e proprio in questi giorni un altro canale social calcistico tra i più seguiti nel settore giovanile, “Calciatori per sbaglio” (con oltre 260mila follower), lo ha inserito nella lista dei migliori calciatori italiani classe 2008. Una consacrazione importante per un ragazzo che ha sempre saputo unire qualità tecniche e umane.

Non solo calcio, però. Andrea Palmieri è anche uno studente modello: frequenta con ottimi risultati il quarto anno dell’Istituto Tecnico “G. Giorgi” di Brindisi, dimostrando come l’equilibrio tra sport e studio sia possibile anche ad alti livelli.

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Andrea rappresenta un esempio di tenacia, talento e determinazione. Per Cirò Marina, Brindisi e tutta la Puglia, è già motivo d’orgoglio. E per il calcio italiano, una promessa concreta.