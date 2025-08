Il Presidente del Consiglio Comunale Ferdinando Alfì ha convocato una nuova seduta dell’assise civica di Cirò Marina in sessione ordinaria, aperta al pubblico, che si terrà presso la sede comunale di Palazzo Porti, in Piazza Diaz.

La prima convocazione è fissata per giovedì 8 agosto 2025 alle ore 10:30, mentre la seconda convocazione – in caso di mancato raggiungimento del numero legale – è prevista per lunedì 11 agosto 2025, sempre alle ore 10:30.

Due i punti all’ordine del giorno:

Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni consiliari dal n. 1 al n. 9 della seduta del 27 marzo 2025 e del verbale n. 10 dell’adunanza del 22 maggio 2025; Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2025, in conformità agli articoli 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Alla riunione sono stati invitati i consiglieri comunali e le autorità di pubblica sicurezza.

La convocazione conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire la trasparenza e il rispetto degli adempimenti contabili fondamentali per la tenuta dei conti pubblici locali.