[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gli agenti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria moglie.

La misura cautelare è stata emessa a seguito della denuncia sporta dalla donna la quale ha raccontato ai poliziotti di subire da circa 25 anni continui e giornalieri episodi di violenza fisica, morale e psicologica da parte del marito che, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche la vessava e la maltrattava anche alla presenza dei figli.

A seguito della denuncia, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha immediatamente attivato la procedura del c.d. “Codice Rosso”, avviando prontamente le indagini e predisponendo le idonee misure a tutela della vittima.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO ed affidate al pool di magistrati specializzati in materia hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere da parte dell’uomo il quale aggrediva, minacciava e ingiuriava la donna, arrivando persino a rivolgerle continue richieste di denaro necessarie all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Le puntuali dichiarazioni della persona offesa e gli altri esiti dell’attività investigativa confluivano in una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Crotone che ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita immediatamente dagli uomini della Squadra Mobile che hanno individuato l’uomo e l’hanno tradotto presso la casa circondariale.

L’odierno provvedimento conferma l’attenzione rivolta dagli uomini della Polizia di Stato per i reati che rientrano nel novero del c.d. “Codice Rosso” e testimonia l’impegno fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, che ha attuato una serie di iniziative, sia di tipo preventivo che repressivo, volte a contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere.

La Questura di Crotone ribadisce l’importanza della tempestiva segnalazione delle situazioni di violenza domestica, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente episodi di questo genere ed interrompere il ciclo della violenza.