Crotone, un progetto di impegno e passione: centinaia di calabresi di ogni età realizzano il sogno di diventare Vigili del Fuoco.

Crotone – Da oltre dieci anni, a Crotone si coltiva un esempio concreto di determinazione, collaborazione e successo. Un progetto nato per offrire a tanti calabresi la possibilità di prepararsi adeguatamente alle prove pratiche previste nei concorsi nazionali per entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’iniziativa che ha coinvolto centinaia di aspiranti, e che oggi vede molti di loro indossare con orgoglio la divisa, al servizio della collettività.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e resa possibile grazie al determinante impegno di Vincenzo Crugliano e Giuseppe Mangano, Segretario Regionale UILPA Calabria e Territoriale UILPA Vigili del Fuoco di Crotone, che hanno creato un percorso ginnico dove a prepararsi non sono stati solo giovani ventenni, ma anche uomini e donne di trenta, quaranta e cinquant’anni, dimostrando che non esiste età per inseguire e realizzare un sogno.

Fin dal 2009, la UILPA Vigili del Fuoco di Crotone, ha potuto contare sulla competenza e sulla disponibilità del Maestro Francesco Bellino, tecnico sportivo della scuola “ADS Martial Kroton Ryu” e Personal Trainer qualificato FIPE (Federazione Italiana Pesistica), che ha guidato con esperienza la preparazione atletica dei candidati, sia sul piano generale che specifico. Negli ultimi anni, il percorso si è arricchito ulteriormente con il supporto di Carlo Bellino, figlio del Maestro, anch’egli tecnico sportivo di karate e Personal Trainer, che ha coadiuvato il lavoro con professionalità e passione.

Grazie al lavoro dei tecnici Bellino, centinaia di persone provenienti da ogni provincia calabrese hanno avuto la possibilità di affrontare e superare con successo le prove fisiche previste nei moduli nazionali, riuscendo a ottenere l’idoneità e accedere alla professione di Vigile del Fuoco. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza un’organizzazione solida e una guida preparata.

Un ringraziamento sentito, va anche all’imprenditore Crotonese Sergio Torromino (Metal Carpenteria SRL), che ha offerto la propria disponibilità e supporto logistico alla realizzazione del progetto, dimostrando attenzione concreta verso il territorio e le sue esigenze occupazionali.

Inoltre si ringrazia per aver preso parte a questo progetto per la realizzazione del modulo pratico il nostro Capo Squadra in pensione Giovanni Scaccianoce.

“Questo è il frutto di anni di lavoro silenzioso e appassionato – sottolinea la UILPA Vigili del Fuoco di Crotone – Ringraziando profondamente il Maestro Francesco Bellino e il tecnico Carlo Bellino per la loro serietà, preparazione e dedizione, e l’imprenditore Sergio Torromino per aver creduto e investito in questo progetto. Insieme abbiamo dato a centinaia di persone una possibilità reale.”

In un contesto spesso segnato da precarietà e mancanza di opportunità, questa esperienza rappresenta un modello virtuoso di comunità e riscatto, dove istituzioni sindacali, professionalità sportive e sostegno imprenditoriale hanno fatto rete per cambiare davvero il futuro di tante persone.