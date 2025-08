Cirò Marina (KR) – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 1° agosto, lungo la Strada Statale 106 in località Fego, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 16:00, ha causato il ferimento di più persone, tra cui anche alcuni bambini.

Sul posto si è reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza di Cirò Marina del 118 proveniente da Crotone, un altra da da Rocca di Neto e con l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito in codice rosso una mamma presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per le cure urgenti. Gli altri feriti, tra cui adulti e minori, sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono state coordinate dalle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e regolare il traffico veicolare, fortemente rallentato per tutta la durata dell’intervento.

Ancora da accertare con precisione le cause dell’impatto. L’incidente ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di quel tratto della SS106, già teatro in passato di numerosi sinistri.