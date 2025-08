Nelle ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio volta a garantire la legalità e la tutela della salute pubblica, hanno condotto due distinti interventi che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative e al sequestro di un’area comunale.

In particolare, i militari delle Stazioni Carabinieri di Petilia Policastro, supportati dal personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno effettuato verifiche presso esercizi commerciali, accertando violazioni alla normativa in materia di lavoro e sicurezza. In un caso, tale attività ha comportato l’irrogazione di una consistente sanzione amministrativa a carico del gestore, con immediata segnalazione all’Autorità Amministrativa competente.

In un ulteriore e distinto intervento, i Carabinieri della Stazione di Roccabernarda sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di rifiuti abbandonati all’interno di un’area. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rilevare l’illecita presenza di rifiuti di varia natura, tra cui apparecchiature elettroniche dismesse (RAEE), materiali ingombranti e griglie metalliche, non adeguatamente classificati o stoccati secondo la normativa vigente. L’intera area è stata sottoposta a sequestro, informando la competente Autorità Giudiziaria.

Attraverso un’azione capillare sul territorio e un costante impegno a tutela dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della salute dei cittadini, i militari dell’Arma, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, continuano a garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia del bene comune, riaffermando la loro vicinanza concreta alla collettività.