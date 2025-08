Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato, a seguito della Conferenza dei Capigruppo il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”in 1a convocazioneper giorno 08 agosto 2025, alle ore 16:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 09 agosto 2025, alle ore 09:00,presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Incarico di studio, conferito ai sensi dell’articolo 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, alla Seconda Commissione Consiliare Permanente del Comune di Crotone per lo studio sul Piano Strutturale Comunale (PSC) della Città di Crotone. Provvedimenti. (Prop. n. 48/2025 – Sett. 1) Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC), ex art. 27-quater della LUR n. 19/02, completo del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica”. (Prop. n. 39/2025 – Sett. 4) Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025 ai sensi degli artt 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000. (Prop. n. 70/2025 – Sett. 3) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) TUEL – Sentenza n. 50/2025 emessa dal Giudice di Pace di Martina Franca. (Prop. n. 96/2025 – Sett. 7)