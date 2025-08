È stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione relativa al bando “Insediamento giovani agricoltori”, finanziato nell’ambito della nuova programmazione dei fondi europei per l’agricoltura CSR 2023/2027.

Alla scadenza dell’Avviso, sono pervenute 565 domande di sostegno, per un totale di oltre 56 milioni di euro di contributi richiesti. La dotazione finanziaria attuale, pari a 40 milioni di euro, potrà consentire – qualora le domande della graduatoria in autovalutazione saranno confermate positivamente all’esito della valutazione formale della commissione – di finanziare 401 giovani beneficiari.

Il dipartimento Agricoltura, su indicazione dell’Assessorato regionale, ha già avviato l’iter per richiedere un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 30 milioni di euro nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Calabria. La richiesta è attualmente al vaglio del Ministero dell’Agricoltura e della Commissione Europea, con buone prospettive di approvazione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Qualora l’integrazione finanziaria venisse accolta, si potrà procedere al finanziamento di tutte le domande che saranno definitivamente ammesse dalla Commissione di valutazione e, successivamente, all’emanazione di un nuovo Avviso destinato ad altri giovani interessati a intraprendere un percorso imprenditoriale in agricoltura.

“Siamo soddisfatti della straordinaria partecipazione al bando, che testimonia un interesse vivo da parte dei giovani calabresi per l’agricoltura – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –. Con questo strumento stiamo offrendo loro un’opportunità concreta per costruire un futuro nella nostra terra, unendo tradizione e innovazione in un settore strategico per la crescita della Calabria”.

La graduatoria è pubblicata sul portale della Regione Calabria e sul sito Calabria Psr al link

https://www.calabriapsr.it/news/2262-insediamento-giovani-agricoltori-pubblicazione-graduatoria-in-autovalutazione-delle-domande-di-sostegno-programma-strategico-della-pac-2023-2027-intervento-sre01