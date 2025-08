Desidero esprimere, a nome personale e dell’Amministrazione Comunale un sentito ringraziamento all’ammiraglio Andrea Agostinelli, che conclude il suo incarico come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per il lavoro svolto in questi anni.

Il suo impegno costante, la visione strategica e la profonda conoscenza delle dinamiche marittime hanno contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo del nostro porto rendendolo più moderno, competitivo e sostenibile.

Durante la sua presidenza, il porto ha visto importanti investimenti infrastrutturali ed altri sono programmati per il futuro.

L’ammiraglio Agostinelli ha saputo instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, con il tessuto economico e sociale e con tutti gli operatori portuali.

La sua è stata una guida autorevole e concreta, sempre orientata alla crescita e all’interesse pubblico. La nostra città gli sarà sempre riconoscente per quanto fatto.

Oltre quanto detto, che non vuole essere un saluto formale, il ringraziamento alla persona.

Ho conosciuto un gentiluomo, una persona sempre disponibile, con una innata sensibilità personale.

L’ammiraglio Agostinelli si è dimostrato un vero amico della città.

E quale amico della città di Crotone, per quello che l’ammiraglio ha fatto per l’intera comunità cittadina proporrò alla Giunta Comunale di insignirlo con la “Menzione Speciale” onorificenza prevista dal Regolamento per la Concessione delle Benemerenze Civiche.