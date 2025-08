Una serata unica per celebrare l’autenticità e la ricchezza dei sapori dei nostri territori. Un evento esclusivo, organizzato dall’UNPLI Crotone e dal Gal Kroton in collaborazione con Qual’Italy, dedicato alla degustazione e alla scoperta degli amari naturali, espressione di antiche ricette e della biodiversità locale. L’appuntamento è per il 4 Agosto presso l’Osteria di Attilio a Rocca di Neto a partire dalle ore 21.00.

La serata nasce dalla volontà di valorizzare le produzioni artigianali e di raccontare le storie di passione che si celano dietro ogni bottiglia. Un’occasione per allontanarsi dai prodotti industriali e riscoprire il gusto autentico di amari ottenuti da infusioni di erbe spontanee, radici e agrumi coltivati nel rispetto della natura e delle tradizioni. Durante la serata, gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a un percorso di degustazione guidato che illustrerà le caratteristiche organolettiche di ogni amaro, le tecniche di produzione e gli abbinamenti ideali.

L’evento si svolgerà in un’atmosfera conviviale e accogliente. La degustazione degli amari sarà accompagnata da una selezione di piccoli assaggi gastronomici pensati per esaltare le note aromatiche dei distillati. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati, ai curiosi e agli operatori del settore che desiderano vivere un’esperienza sensoriale inedita e approfondire la conoscenza del panorama degli amari artigianali.