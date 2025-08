Cirò Marina – Il grande spettacolo del beach soccer italiano approda a Cirò Marina per una giornata imperdibile di sport, passione e adrenalina sulla sabbia. Domani, 3 agosto, la Beach Arena di via Torrenova sarà il palcoscenico di due finali che assegneranno i titoli nazionali delle categorie Under 20 maschile e Serie A femminile.

Ad aprire il programma sarà la finale del Campionato Q8 Under 20, che vedrà affrontarsi due giganti del calcio italiano: Napoli e Lazio. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:00. Le giovani promesse delle due squadre si giocheranno lo scudetto di categoria, in un match che si preannuncia combattuto e spettacolare. Entrambe le formazioni hanno mostrato talento e determinazione durante il torneo, conquistando meritatamente l’accesso alla finale.

A seguire, alle 20:00, sarà la volta della finale del Campionato Serie A Femminile, dove si sfideranno Terracina e Cagliari. Anche in questo caso, le due squadre hanno dimostrato grande qualità durante tutta la stagione. Il match sarà un’occasione per celebrare il crescente successo del beach soccer femminile in Italia, e per incoronare la nuova regina della sabbia.

Entrambe le finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, portando il calore e la passione della Beach Arena di Cirò Marina nelle case di tutti gli appassionati.

L’ingresso all’arena è gratuito, e l’evento rappresenta una straordinaria opportunità per residenti e turisti di vivere da vicino una giornata di sport di altissimo livello in una cornice suggestiva come quella della costa ionica calabrese.

Programma delle Finali – 3 agosto 2025, Beach Arena Cirò Marina:

Finale Campionato Q8 Under 20 – Napoli vs Lazio, ore 18:00

Finale Campionato Serie A Femminile – Terracina vs Cagliari, ore 20:00

Sport, spettacolo e mare: Cirò Marina si conferma capitale estiva del beach soccer italiano.