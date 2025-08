CAMPANA (CS) – Agosto 2025 – Anche quest’anno il borgo di Campana si anima con “Agosto Campanese”, un fitto calendario di eventi che unisce tradizione, cultura, musica e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione coinvolge varie piazze del paese e propone serate all’insegna della convivialità e dell’inclusione, offrendo un programma unico per vivere l’estate nel cuore dell’entroterra Calabrese.

I festeggiamenti religiosi aprono il mese – Si parte il 4 agosto con i festeggiamenti per il Patrono di San Domenico alle ore 22:00, accompagnati dalla musica di Anthea live in Piazza Italia.

Il giorno successivo, il 5 agosto alle ore 22:00 nella stessa ubicazione, si prosegue con le celebrazioni in onore di Maria SS di Costantinopoli e un revival musicale dedicato agli anni ’90.

Tradizione popolare – Il 6 agosto è la volta dei Kaliserna Game, giochi della tradizione popolare che coinvolgeranno grandi e piccini.

Il 7 agosto, a Piazza Sant’Antonio con inizio alle ore 22:00, andrà in scena il monologo teatrale di Matteo Fratangeli: “Da Dante ai giorni nostri: una riflessione sull’esistenza”, seguito dallo spettacolo musicale a cura di Antonio e Valeria Grillo.

Festa dell’Integrazione e cultura multietnica – L’8 agosto in Piazza Santa Croce, con start alle ore 19:30, si celebra la Festa dell’Integrazione – III Edizione, con un programma che prevede un convegno, degustazioni enogastronomiche, spettacoli per bambini e il concerto serale di Dynbat Percussion e a seguire Dj SylFor.

Sotto le stelle e tra le montagne – Il 10 agosto dalle 19:30 torna l’atteso appuntamento con “Incavallicata sotto le stelle”, che vedrà esibirsi artisti come Elena Piro, Under The Stars, Mami, Officine Kombat Folk, Kalisernia Sound, Antonio Londino, Camil Way e Dj Olympus, in una suggestiva cornice notturna tra le montagne.

Incontri culturali e intergenerazionali – L’11 agosto, presso la Chiesa Maria SS di Costantinopoli, il Mons. Luigi Renzo presenterà il suo saggio storico “Da Kalasarna a Campana: percorsi di storia plurimillenaria”dalle ore 19:00.

Il 13 agosto, il Centro AUSER ospita, alle ore 18:00 in Via N.Ausilio, “L’anziano incontra gli emigrati”, una cena sociale accompagnata da intrattenimento musicale.

Spettacoli per bambini e tanta musica – Le famiglie potranno divertirsi con spettacoli per bambini a cura de La Fabbrica dei Sorrisi, nelle date del 14 in Piazza Italia del 20 agosto in Piazza Santa Croce, a partiredalle ore 21:30.

Il 15 agosto, in occasione di Ferragosto, torna la musica con i Kaliserna Sound in Piazza Sant’Antonio alle ore 22:00.

In chiusura del calendario, il 21 agosto avrà luogo il concerto dei Zoe Live Band in Piazza Santa Croce alle 21:30.