Continuano con rinnovata energia, in ogni ambito, i controlli dei carabinieri di Crotone in questi giorni in cui il nostro capoluogo si sta animando per i vari spettacoli ed eventi, con una sempre maggiore presenza di turisti e vacanzieri.

In questo contesto i carabinieri della Compagnia di Crotone, in particolare della Sezione Radiomobile e della Stazione, hanno svolto un controllo specifico sui distributori automatici di cibi e bevande, situati in vari punti del centro cittadino, con particolare riguardo alla vendita di alcolici.

In base alla legge 125 del 2001, infatti, i distributori automatici non possono vendere alcolici dalle 00.00 alle 07.00; la norma si pone l’obiettivo di limitare l’abuso e gestire in modo ordinato il consumo di alcolici.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Al controllo svolto dai militari un distributore automatico è risultato irregolare; al proprietario è stata elevata quindi la sanzione di 5000 euro e la macchinetta è stata sequestrata.

Nella stessa nottata, i militari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale, hanno anche deferito penalmente due uomini: il primo, 58enne residente in un piccolo centro della provincia, è stato trovato a Crotone nonostante fosse sottoposto al foglio di via da questo Comune, il secondo, un 24enne, è stato trovato invece alla guida in stato di ebbrezza in seguito a controllo con l’etilometro.

Gli obiettivi dei servizi e le strategie sono disposti dal Comandante Provinciale, Col. Raffaele Giovinazzo, in pieno accordo con la Procura della Repubblica guidata dal dott. Domenico Guarascio.