I casi della commedia sono, si dice, sette. Ma a volte ne bastano due per dar vita a una storia irresistibile, tra equivoci, inganni e situazioni grottesche capaci di far ridere e riflettere. È ciò che promette la Compagnia Teatrale Krimisa con “O l’uno o l’atru”, spettacolo liberamente tratto da “I casi sono due” di Armando Curcio, in scena mercoledì 6 agosto 2025 alle ore 21:15 in piazza Diaz a Cirò Marina, in occasione della serata conclusiva della XIX edizione del Premio Antica Krimisa.

Al centro della vicenda, un anziano barone alla ricerca di un figlio perduto, o forse solo immaginato. A occuparsi delle indagini è un improbabile investigatore privato, più interessato al portafogli del nobile che alla verità. Tra bugie ben architettate e false piste, il “detective” riesce a mantenere viva l’illusione… finché il destino non ci mette lo zampino: per puro caso, il figlio autentico si trova proprio in casa del barone. Ma per continuare a mungere il ricco signore, l’investigatore si inventa un secondo pretendente alla paternità, scatenando un’esilarante confusione.

Sarà compito del pubblico scoprire, tra una risata e l’altra, chi sia il vero figlio… “l’uno o l’atru”?

La rappresentazione, tra dialetto e tradizione, ironia e talento, promette di conquistare il pubblico di tutte le età con la sua comicità leggera ma intelligente. Un’occasione perfetta per chiudere in bellezza il Premio Antica Krimisa, manifestazione che da quasi vent’anni celebra la cultura, l’arte e il legame con le radici storiche del territorio.

Un intreccio comico e coinvolgente, portato sul palco da un cast affiatato e pieno di energia:

Pierpaolo Capoano nel ruolo di Ottavio Del Duca

Francesca Stasi è Immacolata

Pietro Sculco interpreta Gaetano

Massimo Mancino è Gigino

Isabella Stasi veste i panni di Adelaide

Tiziana Arcuri è Maria

Salvatore Terminelli interpreta Giuseppe

Giovanni Malena nel ruolo di Sormani

Margherita Lettieri è Teresina

Romilda Pettinato è Cuncetta

Regia: Giovanni Malena

Scenografia e selezione musicale: Giovanni Malena

Costumi: Silvia Fortuna

Macchinista di scena: Massimo Mancuso

Tra battute fulminanti e situazioni surreali, la commedia promette di far ridere e coinvolgere il pubblico in una serata tutta da vivere, sotto le stelle di Cirò Marina.