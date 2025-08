Cirò, domenica 3 agosto 2025 – A venticinque anni dalla maturità, la classe 5ª C dell’anno scolastico 1999/2000 del Liceo “Ilio Adorisio” di Cirò si è ritrovata per una serata speciale all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della spensieratezza. Il luogo scelto per l’atteso incontro è stato l’agriturismo “La Catena”, immerso nella quiete della campagna cirotana, dove si è svolta la reunion che ha riportato indietro nel tempo studenti e studentesse oggi adulti, professionisti, genitori, donne e uomini con vite ormai lontane dai banchi di scuola, ma legati da un filo invisibile che resiste al tempo.

L’emozione è stata palpabile fin dai primi saluti: occhi lucidi, sorrisi sinceri e abbracci lunghi come quelli che solo il tempo riesce a rendere così autentici. Tra brindisi, racconti, foto e inevitabili aneddoti del passato, la serata è trascorsa in un clima di festa e di condivisione, riscoprendo il valore delle radici comuni.

I partecipanti, in ordine di registro, sono stati:

Colicchio Vittorio

Conci Raffaella

Chiarelli Marianna

Farao Elena

Fiore Valentina

Golino Sara

Grisafi Andrea

Lerose Francesco

Macrì Nicoletta

Mazzone Rosalba

Mosello Achille

Sculco Maria Francesca

Sculco Paola

Zito Alessandro

Un gruppo eterogeneo, ma unito da quel vissuto condiviso nei corridoi e nelle aule del Liceo “Ilio Adorisio”, oggi ricordato con affetto e un pizzico di nostalgia. Non sono mancati i pensieri per chi non ha potuto partecipare, ma anche la promessa di non attendere altri 25 anni per rivedersi.

La reunion si è chiusa con la tradizionale foto di gruppo, quella che da oggi sarà un nuovo ricordo da custodire. E con essa, il desiderio condiviso di restare in contatto, magari con un appuntamento fisso negli anni a venire.

Perché alcune amicizie, nate tra i banchi di scuola, sanno attraversare il tempo e ritrovarsi sempre con la stessa naturalezza di allora.