Il grande beach soccer torna in scena a Cirò Marina, con una giornata imperdibile di sfide tra Serie B e Serie A. Martedì 5 agosto, la Beach Arena di Via Torrenova ospiterà ben quattro partite ufficiali, tra cui due match della 3ª giornata di Serie B e due incontri validi per la Poule Promozione dei Playoff di Serie A.

L’ingresso è completamente gratuito, offrendo così a tutti gli appassionati la possibilità di vivere dal vivo un pomeriggio e una serata all’insegna dello sport, dello spettacolo e dell’estate.

Il programma della giornata

Serie B – 3ª Giornata

Ore 17:30 – Gladiators Viareggio vs Amantea Beach Soccer

Una sfida cruciale tra due squadre combattive: Viareggio cerca conferme, ma l’Amantea è pronta a sorprendere con il suo gioco dinamico.

Ore 18:30 – Massimo Palanca vs Tirrena Lazio

Due realtà ambiziose si affrontano in una partita che può valere tantissimo per la classifica. L’equilibrio potrebbe regnare sovrano.

Serie A – Playoff Poule Promozione

Ore 19:30 – Terracina BSC vs Roma Beach Soccer

Match ad alta tensione tra due delle formazioni più blasonate della Poule Promozione. Roma BS parte favorita, ma Terracina ha tutte le carte per giocarsela fino in fondo.

Ore 21:00 – Genova BS 2013 vs Icierre Lamezia BS

In chiusura, un duello acceso tra Genova e Lamezia. Entrambe le squadre puntano al colpaccio per restare in corsa nella fase più calda del torneo.

Dove si gioca ?

Beach Arena – Via Torrenova, Cirò Marina (KR)

Una location suggestiva, a pochi passi dal mare, pronta ad accogliere tifosi e curiosi per una giornata di sport e divertimento.

Ingresso gratuito.

Nessun biglietto da acquistare: l’accesso alle tribune è completamente libero, per permettere a tutti di godersi il beach soccer di alto livello in un’atmosfera estiva e coinvolgente.

Non mancare! Il 5 agosto Cirò Marina si trasforma nella capitale del beach soccer: sabbia rovente, azioni spettacolari e passione pura.