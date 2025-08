Cirò Marina (Kr), 5 Agosto 2025 – Terminata la fase a Gironi della Serie B Nazionale sul rettangolo di sabbia della “Puntocuore” beach arena di Cirò Marina (Kr). Delle sei squadre vincenti i campionati regionali ne rimangono due, Gladiators e Massimo Palanca che domani mercoledì 6 Agosto alle 11.30 si giocheranno la Finale per conquistare un posto nella Poule Promozione 2026. I viareggini nel Girone A l’hanno spuntata per un soffio su Centro Storico e Amantea. Il club Massimo Palanca invece ha concluso a punteggio pieno il Girone B lasciando poco o nulla a Givova Città di Agropoli e Tirrena Lazio.

Grande equilibrio nel Girone A vinto dal Gladiators all’ultimo respiro. Due partite su tre si sono decise ai rigori. Un dato che basta per far capire quanto anche Centro Storico e Amantea sono andate vicine al passaggio del turno. Dopo aver battuto i salernitani del Centro Storico i viareggini oggi hanno perso ai rigori con i calabresi. Un ko indolore per i Gladiators che hanno conquistato il primo posto del girone con 4 punti. Beffa per l’imbattuta Amantea che ha vinto due partite ai rigori raccogliendo però solo due punti. Nella 3^ giornata i viareggini hanno messo la freccia nel secondo tempo recuperati in extremis dall’Amantea che ai rigori si è dimostrata precisa per la seconda volta nel torneo. Tra i bianconeri doppietta di Nevelin (3 gol finora) e primo centro in questa fase per Giannini. Nell’Amantea secondo gol in B per Gimenez, una rete per Singorelli e per Pellegrino (terzo a Cirò), quest’ultimo decisivo per il pareggio.

Più lineare il Girone B. Il club di Catanzaro Massimo Palanca nella 1^ Giornata ha battuto Agropoli per 5-2 e nella 2^ giornata, giocata oggi, ha rifilato un netto 9-1 al Tirrena Lazio. Come nella prima gara anche con i laziali sugli scudi Mercuri e Morelli autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta. Insieme hanno segnato otto reti in due gare. Secondo gol in altrettante partite per Mauro, prime due firme in assoluto per Canino.