La figura di Ciccio Caiazza, un tempo leader carismatico della sinistra crotonese, sarà celebrata l’8 agosto alle 19:00 presso il Castello di Strongoli, a due anni dalla sua scomparsa. L’evento non vuole essere una semplice commemorazione, ma un’occasione per esplorare l’eredità politica e sociale di un uomo che ha dedicato la sua vita a cause fondamentali.

Caiazza è stato un attivista instancabile, impegnato nella difesa dell’ambiente, nella tutela del territorio, nella lotta per i diritti sociali e nei valori antifascisti. La sua azione politica era caratterizzata da una partecipazione autentica e da un forte senso di responsabilità, un modello che oggi può offrire importanti spunti di riflessione.

Durante la serata verrà proiettato un docu-racconto, realizzato da Marina Polacco, Angelo Maria Savazzi e Michele Colombaro. Il filmato attinge dalla vasta documentazione lasciata da Caiazza e include testimonianze, ricordi e scritti di chi ha condiviso con lui la sua intensa storia politica. L’obiettivo è presentare un ritratto non solo del personaggio pubblico, ma anche dell’uomo che ha saputo unire leggerezza e determinazione, lasciando un segno profondo nella sua comunità.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Strongoli, si rivolge in particolare ai giovani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un’idea di politica che privilegia l’azione concreta rispetto alle sole parole. L’apertura della serata sarà affidata al sindaco Francesco Benincasa.