Cirò Marina, 6 agosto 2025 – Tutto pronto nella Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina per l’inizio della fase clou del campionato italiano di beach soccer. Domani, giovedì 7 agosto, si alza il sipario sulle Final Eight della Serie A Q8 maschile, con i Quarti di Finale che apriranno ufficialmente la corsa allo Scudetto 2025.
Otto le squadre ancora in gara, protagoniste di quattro match ad eliminazione diretta che decreteranno le semifinaliste. Si prevede una giornata ad alta intensità agonistica, con squadre di grande tradizione e outsider pronte a sorprendere.
Il programma completo dei Quarti di Finale – giovedì 7 agosto 2025:
- Ore 16:00 – Farmaè Viareggio BS vs Happy Car Sambenedettese BS
Sfida tra due formazioni solide e ben organizzate: i viareggini partono favoriti, ma i marchigiani non intendono recitare il ruolo di comprimari.
- Ore 17:15 – Napoli BS vs We Beach Catania BS
Match dal pronostico incerto: i partenopei, tra le squadre più blasonate del torneo, affrontano i freschi vincitori della Poule Promozione.
- Ore 18:30 – Lenergy Pisa BS 2014 vs Cagliari BS
Scontro che promette spettacolo: Pisa arriva in grande forma, ma i sardi sono noti per il loro gioco fisico e determinato.
- Ore 19:45 – DomusBet.tv Catania BS vs Naxos BS
Il derby siciliano chiude la giornata: i campioni in carica della DomusBet.tv affrontano la rivelazione del torneo, Naxos BS.
Dove e come seguire le partite:
Le gare si disputeranno nella suggestiva Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina (KR), con ingresso gratuito per il pubblico. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Le semifinali si giocheranno venerdì 8 agosto, mentre la finale per il titolo è in programma sabato 9 agosto, con trasmissione anche su Sky Sport.
Dettagli evento:
- 📍 Luogo: Beach Arena “Puntocuore”, Via Torrenova, Cirò Marina
- 📅 Data: Giovedì 7 agosto 2025
- 🕓 Orari: dalle 16:00 alle 20:30 circa
- 🎟️ Ingresso: gratuito
- 📺 Diretta streaming: YouTube LND
- 📡 Semifinali e finale: anche su Sky Sport
Una giornata imperdibile che inaugura l’atto conclusivo della stagione estiva del beach soccer italiano: quattro sfide ad altissimo livello, in palio l’accesso alla semifinale e il sogno tricolore.
