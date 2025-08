Cirò Marina si prepara a vivere un evento unico. Domenica 10 agosto 2025 alle ore 17:30, in località Punta Alice, alla destra del Lido The Beach, si celebrerà per la prima volta un matrimonio interamente sulla spiaggia.

Protagonisti saranno Damiano, originario di Cirò Marina, e Lisa Marie, di nazionalità tedesca, che hanno scelto di pronunciare il loro “sì” con vista sul Mar Ionio. L’organizzazione è affidata all’agenzia AC Wedding & Event Designer di Rende (Cosenza), in collaborazione con la fiorista “M’ama non M’ama” di Valentina Ruggero.

Un appuntamento che unisce romanticismo e mare, destinato a rimanere nella storia della città.