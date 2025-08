Cirò Marina, 6 agosto 2025 – Negli ultimi giorni il territorio comunale è stato interessato da diversi incendi, alcuni dei quali sviluppatisi in aree a forte vocazione turistica, suscitando forte preoccupazione tra i cittadini e i numerosi turisti presenti sul litorale.

Tra questi episodi, particolare rilievo assume il rogo sviluppatosi nelle prime ore del mattino del 27 luglio, in un’area situata nella zona nord del lungomare Stefano Pugliese, nei pressi di strutture alberghiere e residence. Il rogo si è propagato tra sterpaglie e vegetazione spontanea, in un contesto particolarmente sensibile sotto il profilo ambientale e della sicurezza pubblica.

A seguito dei gravi eventi, l’Amministrazione comunale, per il tramite del Sindaco Sergio Ferrari, ha conferito mandato al Comando della Polizia Locale di intensificare l’azione di controllo del territorio e di avviare ogni utile attività investigativa volta all’individuazione di eventuali responsabili.

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, coordinato dal Comandante Salvatore Anania, ha quindi intrapreso accertamenti specifici sul rogo del 27 luglio, analizzando le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza in uso al Corpo.

L’attenta attività di analisi ha consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare un soggetto ritenuto compatibile con la presenza sul luogo e con la condotta sospettata di aver dato origine all’innesco. A seguito degli elementi raccolti, il soggetto è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati ipotizzati.

La documentazione è stata trasmessa, con notizia di reato, alla Procura della Repubblica di Crotone, dove è attualmente in fase di istruttoria.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla massima collaborazione da parte della cittadinanza, segnalando tempestivamente ogni condotta anomala alle forze dell’ordine. La tutela del territorio, della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale costituisce una priorità assoluta, specie in contesti già messi a dura prova dagli incendi.

Si precisa che, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, la persona oggetto di indagine è da ritenersi presunta non colpevole, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione e del D.Lgs. 188/2021.