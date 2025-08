I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio volta alla prevenzione e repressione dei reati, hanno eseguito due distinte operazioni che hanno portato alla denuncia di due persone alla Procura della Repubblica di Crotone.

Nel pomeriggio del 4 agosto, a Petilia Policastro, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 27enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare nel corso di un servizio mirato alla lotta contro il traffico di droga. Nel corso dell’operazione è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,5 grammi. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga, venendo prontamente bloccato. La sostanza è stata sottoposta a sequestro penale.

Nella stessa giornata, in mattinata, a Caccuri, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno denunciato un imprenditore agricolo per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito della campagna di controlli finalizzata al contrasto del fenomeno del cosiddetto “caporalato” in agricoltura. L’uomo, titolare di un’azienda agricola, è risultato non essersi sottoposto alle visite mediche annuali obbligatorie previste dalla normativa di settore.

Le due operazioni confermano l’attenzione e il costante impegno del Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, in stretta sinergia con la locale Procura guidata dal Dott. Domenico GUARASCIO, nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, dalla repressione del traffico di stupefacenti al controllo delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio.