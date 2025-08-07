Sabato 9 agosto, alle ore 20:00, in via Vittorio Emanuele, si apriranno ufficialmente le porte della storica Pasticceria Torchia, un nome che da oltre quarant’anni è sinonimo di tradizione e qualità artigianale.

Fondata nel 1984, la Pasticceria Torchia è da sempre un punto di riferimento per gli amanti del buon gusto. Proprio in quell’anno ottenne un prestigioso riconoscimento nazionale, vincendo il premio per il miglior gelato al limoncello. Un traguardo che consacrò il talento e la passione della famiglia Torchia, impegnata da generazioni nell’arte dolciaria.

Dopo anni di sacrifici e dedizione, oggi è la terza generazione a riportare in vita questo storico marchio, scegliendo come sede sempre la piazza centralissima del paese. L’obiettivo è quello di unire la sapienza delle ricette di un tempo alle esigenze e ai gusti contemporanei, senza mai rinunciare alla qualità delle materie prime.

L’inaugurazione sarà un momento di festa aperto a tutti: cittadini, amici, curiosi e turisti sono invitati a partecipare per scoprire – o riscoprire – il gusto autentico che ha reso celebre la Pasticceria Torchia.

Info e prenotazioni: +39 352 095 6312

Instagram: @barpasticceriatorchia_

Facebook: Bar Pasticceria Torchia