L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa delle false proposte di investimenti. Sono giunte segnalazioni sulla presenza, all’interno delle principali piattaforme social, di account fasulli aperti a nome di una nota giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti, attraverso i quali vengono pubblicizzati investimenti online con criptovalute. SI TRATTA DI UNA TRUFFA! I cybercriminali utilizzano messaggi studiati ad hoc per ingannare le persone e, con l’intelligenza artificiale, riescono a creare video che riproducono voci e immagini di figure pubbliche, attribuendo loro parole mai dette, per rendere le offerte più credibili e convincere gli utenti.

Diffidate degli annunci e dei banner pubblicitari che propongono di investire online, anche se sembrano essere sponsorizzati da personaggi o enti attendibili. La Polizia di Stato raccomanda di osservare queste cautele:

• Non credere a promesse di guadagni fuori mercato o troppo sproporzionati rispetto alle normali attività di investimento.

• Prima di investire online, verifica sempre sul sito della CONSOB o dell’ESMA l’abilitazione della società proposta.

• Diffida da richieste di ulteriori pagamenti sotto il pretesto di sbloccare rimborsi: spesso si tratta di estorsione.

• Non condividere mai dati personali, bancari o credenziali di accesso con presunti agenti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

• Usa solo piattaforme ufficiali e non cliccare su banner pubblicitari sospetti.