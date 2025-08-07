Subito dopo la consegna della documentazione tecnica, l’Asp predisporrà un cronoprogramma degli interventi per garantire sicurezza e continuità dei servizi

Completata la fase di messa in sicurezza degli ascensori presenti nelle strutture sanitarie del territorio. Lo rende noto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a seguito dell’incontro tenutosi la scorsa settimana tra la Direzione Strategica e la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti.

Un’attività cruciale, anche se spesso non visibile agli occhi dell’utenza, che ha riguardato interventi su componenti strutturali fondamentali – come perni, cuscinetti e meccanismi di fermata –, al fine di garantire l’affidabilità e la sicurezza degli impianti in uso.

L’impegno condiviso con la ditta prevede che entro trenta giorni dall’incontro venga consegnato all’Azienda un programma tecnico di adeguamento dei vari impianti, che non prevede la sistemazione completa di tutti gli ascensori in quel termine, ma la definizione di un piano di interventi ben dettagliato.

Ricevuto tale programma, la Direzione Strategica, di intesa con l’Ufficio tecnico e la Direzione di presidio, avvierà la definizione di un cronoprogramma operativo, con l’obiettivo di intervenire in modo graduale e coordinato, tenendo conto delle urgenze e delle priorità funzionali, e assicurando la continuità dei servizi e la tutela dell’utenza durante lo svolgimento dei lavori, anche attraverso soluzioni organizzative ed interventi alternati.

L’Asp di Crotone ribadisce il proprio impegno a garantire condizioni di sicurezza e qualità negli ambienti di cura, assicurando il massimo impegno nel seguire e coordinare ogni fase del percorso, con trasparenza e attenzione alle esigenze dell’utenza.