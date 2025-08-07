Cirò Marina – La Polizia Locale ricorda a tutti i cittadini e frequentatori delle spiagge libere che è assolutamente vietato lasciare, nelle ore notturne, ombrelloni, sdraio, lettini o qualsiasi altra attrezzatura balneare sulla spiaggia pubblica. Il divieto è in vigore dal tramonto all’alba e ha lo scopo di garantire un uso corretto e condiviso del litorale da parte di tutti.

La disposizione è stabilita dall’Ordinanza Sindacale n. 23/2025 ed è supportata dagli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, che regolano l’uso del demanio marittimo. Il posizionamento permanente di attrezzature in spiaggia rappresenta una forma di occupazione abusiva e limita la fruizione degli spazi pubblici da parte degli altri utenti.

La Polizia Locale, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, annuncia controlli mirati su tutto il litorale cittadino. Gli oggetti lasciati in violazione delle norme saranno rimossi e i responsabili potranno incorrere in sanzioni amministrative e nel sequestro delle attrezzature.

“Rispetta le regole, rispetta gli altri: la spiaggia è di tutti” – è l’invito lanciato dalla Polizia Locale, che rinnova l’appello al senso civico e alla collaborazione da parte di tutti i bagnanti.

