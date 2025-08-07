Ha solo 23 anni, ma il suo nome inizia già a farsi spazio nei grandi eventi musicali italiani. Francesco Lentini, giovane musicista originario di Isola di Capo Rizzuto, ha suonato a Martignano (Lecce) con la Big Symphony Orchestra, in una delle tappe del tour nazionale del celebre cantautore Amedeo Minghi.

Un traguardo importante per il giovane strumentista calabrese, che a soli 23 anni può già vantare esperienze prestigiose in ambito musicale, tra cui due apparizioni televisive su Rai. Dotato di grande sensibilità musicale e tecnica raffinata, Lentini è un nome che comincia a farsi spazio nel panorama orchestrale italiano.

Il concerto – parte della tournée “40 anni da 1950” – ha incantato il pubblico salentino, regalando una serata ricca di emozioni. Sul palco, Minghi ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati, come La vita mia, Decenni, accompagnato da una formazione orchestrale di altissimo livello. Si è tenuto a Martignano in Provincia di Lecce, nella serata di sabato 2 agosto, che ha unito la voce inconfondibile dell’artista romano all’impatto sonoro di una grande orchestra sinfonica. Francesco Lentini ha fatto parte della Big Symphony Orchestra, un ensemble composto da musicisti di alto profilo provenienti da tutta Italia.

Un’occasione unica per il giovane isolitano, ma anche un motivo di orgoglio per la sua comunità.

Non è la prima volta che Lentini si distingue a livello nazionale: ha già suonato in due trasmissioni in diretta sulle reti Rai, e in orchestre giovanili italiane, mostrando fin da subito un mix di talento, serietà e dedizione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Per lui, il concerto di Martignano rappresenta un altro traguardo importante nel percorso di un musicista destinato a far parlare di sé. E

per la sua comunità d’origine, Isola di Capo Rizzuto e tutta la provincia di Crotone, un motivo di autentico orgoglio.