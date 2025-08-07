Nella mattinata di ieri, 6 agosto, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo SCIUTO, è tornato a visitare la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, dove era già stato per un primo incontro, il 13 novembre 2024, trovando ad attenderlo gli Ufficiali e i militari della sede, nonché una rappresentanza del personale, effettivo alle Compagnie dei Carabinieri sia di Cirò Marina (KR) che di Petilia Policastro (KR) e alle 21 Stazioni dei Carabinieri, ubicate nell’intera Provincia.

La visita del Comandante Legionale è iniziata, alle ore 10.00 circa, con la resa degli onori da parte del Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, e con l’immediato incontro di tutti i militari, a cui ha indirizzato il proprio saluto e il ringraziamento per le attività sia preventive che repressive, realizzate, soprattutto, in questo periodo estivo, dove la Provincia di Crotone è interessata da una significativa “migrazione turistica”, nonché per i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, svolti a favore delle comunità del comprensorio, anche e non solo nell’occasione delle numerose manifestazioni canore o di altro genere.

Nel rimarcare l’importanza dell’operato delle Stazioni dei Carabinieri e del personale, ivi effettivo, il Generale SCIUTO si è soffermato sul bisogno di mostrare nel quotidiano servizio i valori, propri degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, e sulla centralità della figura del Comandante della Stazione, imprescindibile simbolo dell’avamposto più prossimo alla collettività, pronto non solo ad agire in termini preventivi o repressivi, ma anche ad affermarsi come un reale punto di riferimento nella quotidianità di ogni cittadino per la risoluzione delle svariate problematiche, anche esulanti da quelle di competenza di un “Carabiniere”.

Proseguendo nella sua allocuzione, non è mancato da parte dell’Alto Ufficiale, in visita, un accenno anche agli importanti ruoli dei Comandanti delle Compagnie dei Carabinieri e degli assetti investigativi provinciali, fondamentali i primi per la loro azione del coordinamento nelle tre macro aree provinciali, ovvero il Capoluogo e quelle sia cirotana che petilina, mentre i secondi nelle indagini di contrasto alla criminalità comune e organizzata areale.

Il primo incontro si è concluso con la consegna ai militari, meritevoli, distintisi nelle attività di servizio e, in particolare, nella conduzione delle indagini “MELTEMI”, “SAHEL”, “GLICINE – ACHERONTE” e connesse con l’omicidio CASTIGLIONE, che hanno portato al censimento di alcune nuove ‘Ndrine e all’accertamento, finanche, di numerosi reati contro la persona e il patrimonio, quali degli omicidi e delle estorsioni, commessi con le modalità mafiose.

Poco prima dell’ora del pranzo, il Generale SCIUTO si è recato con il Comandante Provinciale dal Prefetto di Crotone, Dottoressa Franca FERRARO, alla quale ha rinnovato la piena e totale disponibilità, nonché l’impegno dei Carabinieri di questa Provincia, ribadendo la determinazione degli stessi in ogni attività preventiva, repressiva e concernente il mantenimento sia dell’Ordine che della Sicurezza Pubblica.

L’intensa giornata si è, infine, conclusa con in meeting tra il Comandante Legionale e gli Ufficiali dell’intero Comando Provinciale, ai quali ha ribadito la sua linea di Comando e la necessità di proseguire nell’ottimo lavoro, fino a ora svolto, frutto del diuturno impegno e dei sacrifici, posti in essere da ogni Carabiniere, accennando, inoltre, all’importanza delle attività tanto di vicinanza quanto di prossimità e formative sia nei confronti delle nuove generazioni che delle cosiddette fasce deboli, anche mediante degli incontri informativi sulla legalità in genere e sulla prevenzione, a esempio, degli episodi, riconducibili alle truffe ai danni degli anziani con la tecnica dei “finti appartenenti alle Forze di Polizia o Avvocati”.