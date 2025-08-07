L’amministrazione di Petilia Policastro, guidata dal sindaco Simone Saporito, ha colto l’occasione del contributo offerto dalla Regione Calabria per stabilizzare tutti e nove tirocinanti che prestano la loro attività in Comune.

«Siamo stati il primo Comune della Calabria – spiega il sindaco – a fare la delibera, lo scorso 3 luglio; c’era tempo fino entro il 31 luglio. Lo stesso Presidente Occhiuto nella video diretta del 17 luglio scorso ha citato il Comune di Petilia Policastro per essersi da subito distinto per la stabilizzazione di tutti i Tis».

«L’abbiamo fatto quando per la stabilizzazione di ogni Tis la Regione forniva 40 mila euro di contributo all’ente. Poi – aggiunge – i contributi regionali sono aumentati a 44 mila euro e, in ultimo, a 54 mila euro. Quindi, noi avevamo previsto un’assunzione per tutti e nove i Tis under 60, a 18 ore part time, con una dote di 40 mila euro. Adesso che di euro ne abbiamo 54 mila faremo loro il contratto a 24 ore».

Il primo cittadino, a nome della sua intera squadra di Governo, intende sottolineare l’impegno assunto dall’ente per stabilizzare queste figure che col tempo hanno acquisito professionalità.

«Ringraziamo la Regione – ha detto ancora Saporito in merito – che ha fornito il determinante incentivo economico, ma anche gli enti, come il nostro, sono stati decisivi per cogliere questa opportunità, facendo delle scelte precise. Prova ne sia che non tutti i Comuni del Crotonese hanno provveduto a stabilizzare tutti i Tirocinanti che operavano al loro interno, soprattutto a causa delle difficoltà economiche che gli enti stessi attraversano».

«Difficoltà – ha aggiunto il primo cittadino petilino – che non mancano neanche nel nostro ente, soprattutto a causa della grande mole di debiti fuori bilancio lasciata dalle amministrazioni che ci hanno preceduto, per la quale presto fare “un’operazione verità».

Con questi debiti pendenti, per il Comune di Petilia Policastro ammontanti a quasi due milioni di euro, è difficile, poi, mettere in campo delle operazioni di programmazione, anche in termini di assunzioni.

«Nonostante queste difficoltà, però, io e la mia Giunta non abbiamo tardato un attimo nella scelta di stabilizzare tutti e 9 i tirocinanti in servizio, riconoscendo la loro professionalità e dedizione al lavoro, nel compiere mansioni essenziali per l’ente» aggiunge il sindaco. «Riconoscere la dignità del lavoro prestato a favore della Comunità ed assicurare a 9 lavoratori (che cogliamo ancora l’occasione per ringraziare per la loro opera) ed alle loro famiglie un futuro più tranquillo, non ha prezzo», conclude Saporito.