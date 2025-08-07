Crotone, 5 agosto 2025 – Con riferimento all’articolo “Poste Italiane, il recapito a Crotone è al collasso: personale dimezzato, condizioni insostenibili e disservizi in aumento”, l’Azienda comunica che attualmente il servizio di consegna della corrispondenza risulta regolare, né si riscontrano picchi di criticità anche in riferimento a reclami da parte della clientela.
Poste italiane ha definito a livello nazionale un piano di riorganizzazione della rete logistica per rispondere in maniera adeguata alla crescita dell’e-commerce e alla conseguente crescita dei volumi pacchi, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente, moderno a beneficio dei cittadini.
Alcuni fisiologici rallentamenti nel recapito della posta possono essersi verificati nella fase inziale di implementazione del nuovo piano e immediatamente superati grazie al progressivo adattamento al nuovo contesto operativo da parte dei portalettere.
Poste italiane rassicura i cittadini confermando di monitorare costantemente la situazione sul territorio al fine di assicurare il rispetto degli standard di qualità del servizio.
