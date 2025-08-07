Passaggio delle Consegne – Zona Magna Graecia

Il Rotaract Club di Crotone, unitamente agli altri Rotaract Club della Zona Magna Graecia, appartenente al Distretto 2102 del Rotary International, è lieto di annunciare l’atteso evento del “Passaggio delle Consegne”, che si terrà il prossimo 8 agosto 2025 alle ore 18:00, nella suggestiva cornice di Le Castella Resort & Beach, situato in C/da Santa Domenica, Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (KR).

L’evento rappresenta un importante momento istituzionale e simbolico, durante il quale si svolgerà il passaggio di testimone tra i rappresentanti uscenti e quelli entranti della Zona Magna Graecia, sottolineando l’impegno costante dei giovani del Rotaract nel portare avanti progetti di servizio, solidarietà e crescita personale e collettiva.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Alla cerimonia prenderanno parte autorità rotariane, autorità civili, soci e amici, in una serata all’insegna della continuità, dell’amicizia e della visione condivisa.