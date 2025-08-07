Ieri,06 AGOSTO 2025 a Strongoli Marina– Una serata ricca di emozioni ha animato Strongoli Marina grazie all’incredibile esibizione del giovane cantante Camilway, portato sul palco dalla Prociv Arci Strongoli ODV. L’artista, dalle radici calabresi, ha regalato al pubblico una performance coinvolgente, cantando le sue canzoni più amate, tra cui il brano “Benvenuti nta Calabria”, in cui celebra la sua terra e le sue origini. Con questa canzone, Camilway ha salutato con affetto la comunità di Strongoli, dicendo: ” ho fatto tanti tour ma il pubblico che ho visto questa sera non l’ho mai visto “.

L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, che ha risposto con entusiasmo e calore all’energia dell’artista. Il giovane talento ha dimostrato non solo la sua straordinaria vocalità, ma anche un forte legame con le sue radici, cantando con passione e autenticità.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, e siamo felici di aver potuto offrire una serata così speciale.

“Un grande ringraziamento va all’amministrazione comunale Benincasa e alle forze dell’ordine che hanno reso possibile questa serata,insieme a tutti i volontari della Prociv Arci Strongoli odv che si sono occupati della logistica e della postazione di soccorso con ambulanza