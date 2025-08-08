Cirò Marina (KR), 8 agosto 2025 – Il grande beach soccer italiano vive oggi una delle sue giornate più intense ed emozionanti. Sulla sabbia rovente della Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina, si disputeranno le semifinali del Campionato Italiano di Serie A – fase Final Eight – organizzate dalla FIGC-LND.

Quattro squadre, tra le più titolate e spettacolari del panorama nazionale, si sfidano in un doppio confronto che decreterà le finaliste della stagione 2025. Si tratta di un evento attesissimo, che coniuga sport, spettacolo e turismo, nel cuore della Calabria ionica.

Programma Semifinali – Venerdì 8 agosto 2025

⚽ Semifinali 1°–4° posto (Scudetto)

Ore 19:00 – Napoli vs Lenergy Pisa

Il Napoli, forte di un reparto offensivo letale e di un’organizzazione difensiva solida, affronta la sorprendente Pisa, che dopo un’ottima stagione sogna una finale storica.

Ore 20:30 – Farmaè Viareggio vs Domusbet.tv Catania

Due colossi a confronto: Viareggio punta sul talento azzurro di Gabriele Gori, mentre Catania si affida all’esperienza internazionale di Bruno Xavier e Fred.

Semifinali 5°–8° posto

Ore 16:15 – Happy Car Sambenedettese vs Naxos

Ore 17:30 – We Beach Catania vs Cagliari

Uno spettacolo tricolore a Cirò Marina

La città calabrese è diventata, per questa settimana, la vera e propria capitale del beach soccer italiano. Oltre alle Final Eight della Serie A maschile, l’evento ha ospitato anche le Final Four femminili, il campionato Under 20 e i playoff di Serie B e Promozione. La grande partecipazione di pubblico e turisti ha reso la manifestazione un successo anche dal punto di vista sociale e territoriale.

L’ingresso alla Beach Arena è libero fino a esaurimento posti. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su FIGC.it, sui canali social ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti e coperti da media locali e nazionali.