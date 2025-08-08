Specchi Catalano Siciliani

Il 9 agosto Cirò accoglie le degustazioni con Serena Specchi e Rocco Catalano. Poi il 10 agosto le 36 cantine protagoniste dell’edizione 2025 ai Mercati Saraceni per celebrare il riconoscimento della DOCGCirò Marina, 7 agosto 2025 – Il Cirò Wine Festival entra nel vivo. Dopo l’avvio degli appuntamenti Off e delle prime serate in attesa della Wine Night del 10 agosto, ecco lo spazio di approfondimento tecnico con le degustazioni ospitate nella sala consiliare del comune di Cirò, che diventa la casa dei wine lover e dei giornalisti che in gran numero accorrono per approfondire la denominazione più antica di Calabria.

Storiche famiglie di produttori e giovani vigneron uniti insieme in un grande progetto vitivinicolo e di comunità che da pochi giorni ha anche ottenuto il riconoscimento DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita al Cirò Classico – che rappresenta un traguardo importante per traghettare il grande rosso calabrese, simbolo enologico della regione, in una nuova visione.A curare le masterclass aperte al pubblico su prenotazione (https://www.eventbrite.com/e/cwf-2025-degustazioni-guidate-tickets-1545623344029?aff=oddtdtcreator&keep_tld=1) quest’anno sono stati invitati dal Consorzio di Cirò e Melissa Serena Specchifondatrice e responsabile comunicazione di Decanter Wine Academy, e Rocco Catalano giornalista enogastronomico. Saranno loro ad alternarsi nella lettura di approfondimento del Cirò. Alle 16:30 sarà la Specchi a dare uno sguardo al territorio e alle produzioni vinicole con la degustazione “Il Cirò tra innovazione e tradizione”, alla quale seguirà quella di Catalano che offrirà uno sguardo sui “Vitigni autoctoni e biodiversità calabrese” in programma alle 18:30. Due momenti utili per conoscere da vicino il carattere e l’identità del territorio cirotano, dove insiste una tra le più straordinarie esperienze produttive per storicità e narrazioni che confluiscono nella Doc istituita oltre mezzo secolo fa per valorizzare una storia enologica che ha radici profonde con il territorio.

«Il Cirò Wine Festival – dichiara Carlo Siciliani, presidente del Consorzio dei vini di Cirò e Melissa – è una occasione straordinaria che di anno in anno ci permette di aggiungere un tassello importante alla nostra storia, identità e al percorso di riconoscibilità dei produttori che aderiscono all’ente di tutela. Raccontiamo l’area più conosciuta del vino calabrese in maniera corale con uno sforzo unitario che ci presenta al grande pubblico dei consumatori. Ma quest’anno sarà occasione speciale per festeggiare la DOCG appena ottenuta che è frutto di un impegno istituzionale, territoriale, comunitario di grande respiro che oggi ci proietta in una nuova visione. Siamo felici che un percorso lungo e importante sia giunto a compimento e ora dobbiamo lavorare per consolidare questo risultato e aggiungere valore allo straordinario progetto vinicolo che qui da anni si rinnova di generazione in generazione». Il gran finale del Cirò Wine Festival, sarà come sempre, il 10 agosto a Madonna di Mare, nel suggestivo spazio dei Mercati Saraceni, dove si vivrà “Music & Wine Night” con oltre cento vini in assaggio delle cantine ‘A Vita, Antichi vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante vigneti & cantina, Cantina Campana, Cantine Arcuri, Cantine Bruni, Cantine De Mare, Cantine Greco, Cantine Malena, Cantine Strangi, Caparra & Siciliani, Cerminara, Enotria, Feudo Liguori, Fezzigna, Fratelli dell’Aquila, Giuseppe Pipita vini, Ippolito 1845, L’Arcigilione di Cataldo Calabretta, La Pizzuta del Principe, Librandi, Maddalona del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra vini, Scala vigneti e cantina, Senatore vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Zito accompagnati dalle proposte gastronomiche del territorio e la musica live di Emilio Spataro con gli strumenti della tradizione, il concerto di Mimmo Epifani con Tonino Carotone e Josè Barros special guest, prima del dj set di Dj Malena.