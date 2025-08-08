In data 28 luglio u.s., alla presenza del Consiglio dell’ordine Presieduto dall’Arch. Giovanni Gentile, con delibera ufficiale del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone, è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Crotone.
Il nuovo C.D.A. risulta così composto:
- Arch. Antonio Greco (Consigliere dell’Ordine)
- Arch. Ivana La Croce (Consigliere dell’Ordine)
- Arch. Maria Lucente (Consigliere dell’Ordine)
- Arch. Antonella Codispoti
- Arch. Francesco Livadoti
- Arch. Antonio Pallone
- Arch. Carmine Pugliese
- Arch. Francesco Raffele
- Arch. Achille Tricoli
Questi ultimi sei membri sono stati selezionati a seguito della manifestazione d’interesse pubblicata dall’Ordine. Successivamente alla costituzione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, all’unanimità, alla nomina delle cariche istituzionali interne:
- Presidente: Arch. Francesco Livadoti
- Vice Presidente: Arch. Achille Tricoli
- Segretario: Arch. Ivana Lacroce
- Tesoriere: Arch. Francesco Raffele
In data 4 agosto 2025, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per un primo incontro operativo, finalizzato alla condivisione delle attività programmatiche a breve e medio termine.
Nel corso della riunione, su proposta del Presidente Francesco Livadoti, sono stati istituiti i Comitati tecnico-scientifici dedicati ai seguenti ambiti: Rigenerazione Urbana, Beni Culturali e Paesaggio, Patrimonio Edilizio e Prevenzione Sismica. Su proposta del Vice Presidente Achille Tricoli, è stato inoltre istituito il Comitato tecnico-scientifico su: Ambiente, Bonifica, Rifiuti e Salute. Gli stessi saranno presieduti da colleghi che saranno individuati dal CDA sulla base delle specifiche comprovate competenze.
L’attività di ricerca e sviluppo rappresenterà il cuore del programma della Fondazione, con l’obiettivo di costruire reti e sinergie con gli Atenei Calabresi Unical, Mediterranea e Magna Grecia, i centri di ricerca nazionali e la rete delle Fondazioni degli Ordini degli Architetti presenti sul territorio italiano.
La Fondazione si pone come scopo principale la promozione della cultura, la conoscenza, il sapere e le competenze. Intende porsi come un punto di riferimento solido e qualificato per le comunità locali, in grado di affrontare con visione e competenza le sfide delle città del futuro.
Tra le attività già in preparazione, visto il successo delle prime edizioni, rientra la festa dell’architettura e dell’arte che si terrà sempre nel mese di Dicembre, sempre al Museo di Pitagora, eletto a “casa degli Architetti”, in omaggio alla pregiatissima opera d’architettura che rappresenta.
