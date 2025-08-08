In data 28 luglio u.s., alla presenza del Consiglio dell’ordine Presieduto dall’Arch. Giovanni Gentile, con delibera ufficiale del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone, è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Crotone.

Il nuovo C.D.A. risulta così composto:

Arch. Antonio Greco (Consigliere dell’Ordine)

Arch. Ivana La Croce (Consigliere dell’Ordine)

Arch. Maria Lucente (Consigliere dell’Ordine)

Arch. Antonella Codispoti

Arch. Francesco Livadoti

Arch. Antonio Pallone

Arch. Carmine Pugliese

Arch. Francesco Raffele

Arch. Achille Tricoli

Questi ultimi sei membri sono stati selezionati a seguito della manifestazione d’interesse pubblicata dall’Ordine. Successivamente alla costituzione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, all’unanimità, alla nomina delle cariche istituzionali interne:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Presidente: Arch. Francesco Livadoti

Arch. Francesco Livadoti Vice Presidente: Arch. Achille Tricoli

Arch. Achille Tricoli Segretario: Arch. Ivana Lacroce

Arch. Ivana Lacroce Tesoriere: Arch. Francesco Raffele

In data 4 agosto 2025, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per un primo incontro operativo, finalizzato alla condivisione delle attività programmatiche a breve e medio termine.

Nel corso della riunione, su proposta del Presidente Francesco Livadoti, sono stati istituiti i Comitati tecnico-scientifici dedicati ai seguenti ambiti: Rigenerazione Urbana, Beni Culturali e Paesaggio, Patrimonio Edilizio e Prevenzione Sismica. Su proposta del Vice Presidente Achille Tricoli, è stato inoltre istituito il Comitato tecnico-scientifico su: Ambiente, Bonifica, Rifiuti e Salute. Gli stessi saranno presieduti da colleghi che saranno individuati dal CDA sulla base delle specifiche comprovate competenze.

L’attività di ricerca e sviluppo rappresenterà il cuore del programma della Fondazione, con l’obiettivo di costruire reti e sinergie con gli Atenei Calabresi Unical, Mediterranea e Magna Grecia, i centri di ricerca nazionali e la rete delle Fondazioni degli Ordini degli Architetti presenti sul territorio italiano.

La Fondazione si pone come scopo principale la promozione della cultura, la conoscenza, il sapere e le competenze. Intende porsi come un punto di riferimento solido e qualificato per le comunità locali, in grado di affrontare con visione e competenza le sfide delle città del futuro.

Tra le attività già in preparazione, visto il successo delle prime edizioni, rientra la festa dell’architettura e dell’arte che si terrà sempre nel mese di Dicembre, sempre al Museo di Pitagora, eletto a “casa degli Architetti”, in omaggio alla pregiatissima opera d’architettura che rappresenta.