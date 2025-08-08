Crotone compie un passo avanti verso una mobilità più accessibile e sostenibile. A partire da domenica 10 agosto e fino a domenica 7 settembre sarà attivo, ogni domenica, un servizio potenziato di trasporto urbano che collegherà il centro cittadino con i lidi e le spiagge libere del litorale.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’assessorato al turismo e la Romano Autolinee, è stata seguita direttamente dal consigliere comunale Domenico Lo Guarro, che ha raccolto le numerose segnalazioni dei cittadini sulla necessità di un collegamento domenicale con il mare. «Si tratta di un risultato concreto – sottolinea Lo Guarro – nato da un lavoro paziente e silenzioso, fatto di ascolto, proposta e mediazione».

Il servizio prevede partenze da Corso Mazzini a partire dalle ore 11:00, con fermate in punti strategici come Piazza Pitagora, via M. Nicoletta, via XXV Aprile, via Gallucci, viale Gramsci, Casarossa e fino al lido Atlantis. Nel pomeriggio le corse riprenderanno dalle 15:30 fino alle 17:30 (andata) e alle 17:50 (ritorno). Per incentivarne l’utilizzo, il biglietto domenicale avrà un costo ridotto rispetto a quello feriale.

«Garantire un collegamento con le spiagge anche di domenica – aggiunge Lo Guarro – significa allargare le opportunità di vivere la città e il suo mare, promuovendo al tempo stesso una mobilità più sostenibile e riducendo traffico e inquinamento. Non sempre i risultati arrivano con annunci e riflettori: a volte serve solo ascoltare e lavorare con serietà».

Il nuovo collegamento rappresenta dunque un tassello importante nella strategia di miglioramento della vivibilità cittadina, offrendo a residenti e turisti un servizio comodo, regolare e rispettoso dell’ambiente.