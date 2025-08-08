A seguito degli incontri avuti il 4 e il 6 agosto, con i lavoratori dell’azienda Konecta e il sindacato, il Presidente Sergio Ferrari ha subito contattato il Governatore Roberto Occhiuto per fare chiarezza sull’attività, al momento ferma, delle cartelle sanitarie da digitalizzare.

Una piccola delegazione di lavoratori, infatti, aveva esplicitamente chiesto al Presidente un aiuto per comprendere cosa stesse realmente accadendo. La risposta di Ferrari non è tardata ad arrivare e, dopo un colloquio con Occhiuto, fa sapere che: “In questi giorni ho sentito più volte il Governatore della Regione Calabria che, come anticipato era già a lavoro, per quanto di sua competenza, per tranquillizzare i lavoratori sulle criticità riscontrate – ha dichiarato Ferrari -. Roberto Occhiuto infatti mi ha appena comunicato che, già da martedì, i dipendenti di Konectatorneranno a svolgere regolarmente la loro attività perché avranno a disposizione le cartelle cliniche da lavorare. Questo certifica, ancora una volta, la grande attenzione del Governatore Occhiuto per il territorio di Crotone e, per quanto di mia competenza, continuerò a stare al fianco e sostenere i lavoratori facendo la mia parte. Continueremo, dunque, a monitorare la situazione e proseguire le interlocuzioni sia con l’azienda Konecta che con la Regione Calabria”.