Calcio d’inizio ore 20.30 presso la Beach Arena in via Torrenova a Cirò Marina. INGRESSO GRATUITO.

Cirò Marina (KR), 9 agosto 2025 – Ancora una volta, come già accaduto nel 2024, saranno Catania e Pisa a giocarsi il titolo della Serie A di Beach Soccer targata Q8. Le semifinali andate in scena ieri sulla sabbia rovente della Beach Arena di Cirò Marina hanno regalato spettacolo puro, emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

In un clima incandescente, con tribune gremite e tifoserie scatenate, le due formazioni più attrezzate e costanti della stagione hanno confermato il loro dominio sul panorama nazionale, staccando il pass per la finalissima Scudetto in programma oggi 9 agosto alle ore 20.30, trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 252).

I siciliani, campioni in carica, hanno avuto la meglio su un’avversaria ostica con una prova di grande maturità tattica e lucidità nei momenti chiave. Guidati dal talento internazionale di Gabriele Gori e dalla sapienza di Coach Panizza, i rossazzurri hanno saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi, strappando così il biglietto per la loro ennesima finale tricolore.

Non da meno è stata la prestazione di Lenergy Pisa, che ha incantato il pubblico con giocate spettacolari e un gioco corale travolgente. I toscani, trascinati da un ispiratissimo Emmanuele Zurlo e da un reparto difensivo impeccabile, hanno dimostrato di essere pronti a interrompere l’egemonia catanese e riportare lo Scudetto sotto la Torre dopo un anno di attesa.

Cirò Marina, ancora una volta, si conferma location ideale per il grande Beach Soccer: organizzazione impeccabile, clima festoso e una cornice di pubblico che ha saputo valorizzare al massimo l’importanza dell’evento.

Tutto è pronto, quindi, per l’ultimo atto della Serie A Q8 2025, che si preannuncia infuocato. Domusbet.tv Catania e Lenergy Pisa si ritrovano faccia a faccia per scrivere un nuovo capitolo della loro intensa rivalità. Chi solleverà lo Scudetto sulla sabbia di Cirò Marina? Lo scopriremo stasera, alle 20.30 sulla Beach Arena a Cirò Marina in via Torrenova e in diretta su Sky Sport.