Cirò Marina – Un aiuto concreto per chi lavora e ha figli arriva grazie al progetto regionale “CONCILIA – FSE+ Calabria”, organizzato dalla Cooperativa “Un Mondo a Colori”, che offre alle famiglie la possibilità di accedere a servizi gratuiti dedicati a bambini, ragazzi e genitori.

Il voucher, interamente finanziato dalla Regione Calabria, è destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni e mira a sostenere la conciliazione tra vita privata e lavorativa, offrendo un valido supporto nella gestione familiare e nello studio dei più giovani.

Servizi attivi:

Centro di aggregazione per ragazzi e adolescenti

Servizio di supporto all’apprendimento con educatore familiare

Lezioni individuali

Studio di potenziamento

Il voucher Concilia è un contributo economico regionale totalmente gratuito, senza alcuna spesa per le famiglie, pensato per chi lavora e incontra difficoltà a conciliare impegni professionali e vita familiare, anche in presenza di figli o familiari con disabilità.

Iscrizioni aperte – Le famiglie interessate possono rivolgersi alla sede della Cooperativa “Un Mondo a Colori” in via Baden Powell n. 7 a Cirò Marina, dove è attivo anche uno sportello di supporto per la compilazione online della domanda. In alternativa, è possibile recarsi presso un patronato.

Per informazioni è disponibile il referente del servizio, Alessandra Calabretta, al numero 379 1426372.