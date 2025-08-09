Cirò Marina – Un aiuto concreto per chi lavora e ha figli arriva grazie al progetto regionale “CONCILIA – FSE+ Calabria”, organizzato dalla Cooperativa “Un Mondo a Colori”, che offre alle famiglie la possibilità di accedere a servizi gratuiti dedicati a bambini, ragazzi e genitori.
Il voucher, interamente finanziato dalla Regione Calabria, è destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni e mira a sostenere la conciliazione tra vita privata e lavorativa, offrendo un valido supporto nella gestione familiare e nello studio dei più giovani.
Servizi attivi:
- Centro di aggregazione per ragazzi e adolescenti
- Servizio di supporto all’apprendimento con educatore familiare
- Lezioni individuali
- Studio di potenziamento
Il voucher Concilia è un contributo economico regionale totalmente gratuito, senza alcuna spesa per le famiglie, pensato per chi lavora e incontra difficoltà a conciliare impegni professionali e vita familiare, anche in presenza di figli o familiari con disabilità.
Iscrizioni aperte – Le famiglie interessate possono rivolgersi alla sede della Cooperativa “Un Mondo a Colori” in via Baden Powell n. 7 a Cirò Marina, dove è attivo anche uno sportello di supporto per la compilazione online della domanda. In alternativa, è possibile recarsi presso un patronato.
Per informazioni è disponibile il referente del servizio, Alessandra Calabretta, al numero 379 1426372.
