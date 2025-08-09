Cirò Marina, 9 agosto 2025 – Questa sera, alle ore 21.30, la XXVIII edizione della Rassegna teatrale “Cirò Arte” propone uno degli appuntamenti di punta dell’estate cirotana. Nello scenario unico dei Mercati Saraceni di Madonna di Mare, con il faro di Punta Alice a fare da suggestivo sfondo, il pubblico potrà assistere al ritorno di Debora Caprioglio con lo spettacolo “Non fui gentile, fui Gentileschi”.

Il testo, scritto e diretto da Roberto D’Alessandro – attore e drammaturgo calabrese – è un intenso assolo che porta in scena la vita di Artemisia Gentileschi, una delle più straordinarie pittrici del Seicento, pioniera nell’affermarsi in un mondo artistico dominato dagli uomini.

Lo spettacolo ci conduce nello studio della pittrice, dove Artemisia racconta di sé, della sua infanzia segnata dalla perdita della madre, del rapporto con il padre Orazio Gentileschi, e della precoce passione per la pittura che la distingueva dai fratelli. Grazie al talento e alla determinazione, riuscì a formarsi con i più grandi maestri dell’epoca, tra cui il Caravaggio, affrontando allo stesso tempo drammi personali e processi che segnarono profondamente la sua vita.

Debora Caprioglio dà voce a una figura combattente, simbolo della lotta per i diritti delle donne e della dignità artistica femminile. Con intensità e passione, lo spettacolo alterna momenti drammatici a lampi di verità universale, restituendo al pubblico il ritratto di una donna che, contro ogni ostacolo, seppe conquistarsi un posto nella storia dell’arte.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La regia è di Roberto D’Alessandro e F. Valdi; i costumi sono di Antonia Petrocelli per una creazione Anna Mode, le scene di Roda. La produzione è di Quadrifoglio Srl in collaborazione con GoodMood, distribuzione Nicola Canonico per la GoodMood, organizzazione Enza Felice.