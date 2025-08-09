Cirò Marina (KR), 6 agosto 2025 – E-Globe S.p.A. (“E-Globe” o “Capogruppo”), PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it, quotata su Euronext Growth Milan, annuncia il lancio della nuova piattaforma e-commerce, online dal 4 agosto 2025.

“Questa innovativa piattaforma – commenta Michele Mingrone, CEO di E-Globe S.p.A – è stata progettata per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto ancora più semplice, veloce, personalizzata e coinvolgente. Il lancio rappresenta un importante passo avanti nella strategia digitale dell’azienda e nel percorso di innovazione e crescita. Siamo fiduciosi che questa nuova tecnologia diventerà presto il punto di riferimento per tutti i nostri clienti”.

Basata sullo standard Shopify, tra i più utilizzati a livello mondiale per affidabilità ed efficienza, la nuova piattaforma permette a E-Globe di aumentare la scalabilità e ottimizzare i processi di vendita, migliorando la rapidità e la precisione nel soddisfare le richieste dei clienti.

Tra le novità:

Design moderno e user-friendly, ottimizzato per qualsiasi dispositivo.

Navigazione intelligente con filtri avanzati, ricerca potenziata e suggerimenti personalizzati.

Checkout semplificato, rapido e sicuro.

Pagamenti sicuri e veloci con integrazione ai principali wallet digitali.

Assistenza clienti potenziata, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.



I sistemi di pagamento sono stati potenziati e arricchiti con nuove opzioni per soddisfare ogni esigenza. L’interfaccia è stata progettata per mettere il cliente al centro dell’esperienza d’acquisto, con particolare attenzione anche alla navigazione da mobile.

Il lancio consolida la posizione di E-Globe nel mercato online italiano: per il settimo anno consecutivo, l’azienda ha vinto il premio Top Shop 2025-2026 come miglior e-commerce d’Italia nel settore climatizzazione e riscaldamento.

Fondata nel 2009, E-Globe S.p.A. è attiva in Italia e, tramite la controllata spagnola Climamarket Europe S.L.U., nel Centro Europa nella vendita di prodotti di climatizzazione, caldaie, biomassa, energie rinnovabili, servizi e accessori, con particolare attenzione alla green economy.

L’azienda opera sia attraverso il canale fisico – con lo store proprietario di Cirò Marina (KR) – sia online, grazie alle piattaforme Climamarket.it e Climamarket.eu, con vendita B2C e B2B. La distribuzione offline avviene con mezzi propri in ambito locale, mentre per l’e-commerce la consegna è affidata a partner logistici primari, con magazzino a Longiano (FC).

Tra i servizi offerti figurano anche il “Chiavi in mano” e l’installazione tramite una rete capillare di installatori affiliati. Il customer service multicanale segue il cliente sia nella fase pre che post vendita, gestendo anche pratiche di cessione del credito in modo automatizzato.