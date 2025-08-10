Cirò Marina (Kr), 9 Agosto 2025 – Lenergy Pisa alza al cielo il tricolore del beach soccer italiano FIGC-Lega Nazionale Dilettanti al termine di una splendida ed emozionante sfida con la Domusbet.tv Catania superata per 2-1. A Cirò Marina (Kr), alla “Puntocuore” Beach Arena, si è disputata, davanti a centinaia di appassionati, la finale scudetto della Serie A Q8 che ha chiuso una stagione esaltante iniziata ad Alghero (Ss) proseguita con le tappe di Terracina (doppio appuntamento), San Benedetto del Tronto (evento extralarge), Castellammare di Stabia (Na), Tirrenia (Pi) e quindi tutte le Finali di Cirò Marina (Kr). Lo scudetto del beach soccer ufficiale è stato assegnato al termine di una tre giorni spettacolare, iniziata il 7 Agosto con le migliori sette squadre della Poule Scudetto e la prima classificata della Promozione impegnate negli scontri diretti in Quarti, Semifinali e Finali.

Partita molto tattica decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Al tramonto del tempo il nazionale azzurro Bertacca ha trovato l’angolo giusto con un diagonale forte e preciso. Nell’ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l’assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale italiano Casapieri. Pisa vendica “sportivamente” la finale Scudetto persa nella scorsa stagione proprio con il club dell’elefantino conquistando così il terzo Scudetto dopo quelli del 2021 e 2022. I neroazzurri cresciuti molto nelle ultime stagioni hanno giocato la loro quarta finale tricolore degli ultimi cinque anni. La settima sfida per un titolo tra le due corazzate è andata al Pisa. Domusbet.tv Catania può consolarsi con la Supercoppa che l’ha confermata come la squadra più titolata d’Italia (17 trofei).

Finali – Sabato 9 Agosto

7/8^ posto – We BS Catania-Naxos 14-8

5/6^ posto – Cagliari- Happy Car Samb 1-7

3/4^ posto – Napoli-Farmaè Viareggio 5-4

1/2^ posto – Domusbet.tv Catania-Lenergy Pisa 1-2

DOMUSBET.TV CATANIA-LENERGY PISA 1-2 (0-0; 1-2; 0-0)

Domusbet.tv Catania: Barbagallo, Josep Jr, De Nisi, Joao, Shalabi, Campagna, Giordani, Allison, Fred (Cap.), Valenti, Leone. All: Fabrico Santos

Lenergy Pisa: Casapieri, Ardil, Armadori, Barsotti (Cap.), Bernardeschi, Bertacca, Datinha, Marinai Si., Mogavero, Percia Montani, Remedi, Hulk. All: Marruci

Arbitri: Longo di Paola, Sacchi di Lecco e Bottalico di Bari. Crono: Cardone di Agropoli

Reti: 1’st Datinha (P), 2’st Allison (C); 11’st Bertacca (P)

Ammoniti: Allison, Fred, Joao (C),

Il Coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari hanno consegnato lo Scudetto a Lenergy Pisa. I giocatori della Domusbet.tv Catania hanno ricevuto le medaglie dal Vice Presidente Vicario LND Christian Mossino e dal Vice Presidente LND e numero uno del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi.

Il premio individuale, l’MVP del Campionato l’ha conquistato il nazionale azzurro Josep Jr (Catania). Riconoscimento consegnato dal Vice Presidente LND e Presidente del Cr Sardegna Gianni Cadoni. Capocannoniere della Serie A si è laureato il neroazzurro Hulk (brasiliano) con 24 gol. Il giocatore è stato premiato dal Vice Presidente LND e numero uno del Cr Liguria Giulio Ivaldi.

La targa come miglior portiere del Campionato l’ha ricevuta Leandro Casapieri (Pisa) dalle mani del Consigliere del Dipartimento BS LND Salvatore D’Augello. Il Presidente del Consiglio Comunale di Cirò Marina Ferdinando Alfì ha premiato il miglior giocatore della finale, sempre il portiere del Pisa Leandro Casapieri.

I capitani di entrambe le finaliste hanno ricevuto il premio del Main Title Partner Q8 – “Energia Positiva” da Francesca Castrignano, Customer Engagement & Partnership Coordinator Q8 Italia.

Un omaggio per la quaterna arbitrale da parte del Coordinatore E-Sport LND Santino Lo Presti. Applausi agli arbitri Francesco Cardone e Filippo Pancrazi che dopo dieci anni di attività concludono l’esperienza sul rettangolo di sabbia.

Il Premio Fair Play va al Terracina che ha concesso un gol all’Icierre Lamezia in una gara importante dei Play Off dopo aver segnato con un avversario a terra.

Presenti durante i tre giorni dell’evento il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Presidente del Cr Campania LND Carmine Zigarelli e il Vice Presidente Vicario e Consigliere Federale Giuliana Tambaro.

Un evento con tutte le finali concentrate che ha reso onore al movimento intero, la cui crescita, come ha sottolineato il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini, è una spinta a fare sempre meglio: “Voglio ringraziare in primis il presidente della LND Giancarlo Abete che ha sempre sostenuto questo sport. Il Beach Soccer è un’attività che comporta impegno, organizzazione e professionalità, non si potrebbe svolgere senza il lavoro di squadra con le società, i giocatori, i promotori, i partner, la componente arbitrale, il Dipartimento, i Comitati e tutta la LND”.