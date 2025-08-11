Cirò Marina – Trenta anni di attività, di impegno quotidiano e di passione per il colore: il Colorificio Due Effe, guidato dal Geom. Nicodemo Ferraro, festeggia un traguardo importante che testimonia serietà, competenza e un costante aggiornamento nel settore delle pitture e dei sistemi per facciate.

In tre decenni di attività, l’azienda è diventata un punto di riferimento per professionisti e privati, offrendo consulenza tecnica specializzata, studio del colore e soluzioni innovative per ogni esigenza decorativa e strutturale.

Per celebrare l’anniversario, il Colorificio Due Effe ha deciso di ringraziare la propria clientela con una promozione speciale su tutti i prodotti, valida fino al 31 agosto. Un’occasione imperdibile per approfittare della qualità dei materiali e dell’assistenza professionale che da sempre contraddistinguono l’azienda.

Il Colorificio Due Effe vi aspetta nella sede di Via Bachelet a Cirò Marina (KR) per scoprire il vasto assortimento di pitture, sistemi per facciate e soluzioni decorative, con la garanzia di un servizio attento e personalizzato.

📍 Colorificio Due Effe – Geom. Nicodemo Ferraro

Via Bachelet – Cirò Marina (KR)

Tel. 0962.371487 – Cell. 339 4049462

✉ Email: colorificiodueeffe@hotmail.it