In un clima di amicizia, solidarietà e collaborazione, si è svolto alla Conchiglia Beach di Cirò Marina il Torneo di Burraco di San Lorenzo, promosso dal Lions Club CiròKrimisa.
Al torneo si sono dati appuntamento molti partecipanti, consapevoli che, in simili frangenti, un apparente momento di svago rappresenta un atto di generosità e di altruismo.
In linea con le finalità del Lionismo, nel rispetto del “Weserve”, il ricavato di questo Torneo solidale sarà destinato alla crescita culturale del territorio, attraverso l’acquisto di libri che arricchiranno l’angolo Lions della Biblioteca Comunale di Cirò Marina.
La Presidente Orsola Siciliani e i soci tutti ringraziano inumerosi partecipanti che hanno contribuito a sostenere il progetto di lettura, portato avanti da tempo dal Lions Club Cirò Krimisa, trascorrendo piacevolmente un bellissimo pomeriggio d’estate.
Un sentito ringraziamento va agli sponsor: Gioielleria Bloomsbury, Pucci Gioielli e Cantine LIBRANDI.
