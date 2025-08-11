Caccuri, 11 agosto 2025 – La XIV edizione del Premio Letterario Caccuri, il più prestigioso concorso italiano di saggistica, si è conclusa incoronando Gad Lerner vincitore con il suo libro “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli).

Lerner ha conquistato la giuria grazie a un’analisi lucida e non convenzionale del conflitto israelo-palestinese, offrendo uno sguardo critico da ebreo che, sin dai vent’anni, si batte per il ritiro di Israele dai territori occupati. «Schierarci è necessario: significa sviluppare senso critico all’interno delle proprie comunità. Se il processo di pace avviato da Rabin e Arafat fosse proseguito, oggi tutto il mondo sarebbe migliore», ha dichiarato dal palco, ribadendo la necessità della convivenza tra i due popoli.

Al secondo posto, ex aequo, gli altri tre finalisti:

“Spettri” di Monica Maggioni (Longanesi)

“L’Eresia liberale” di Alessandro Sallusti (Rizzoli)

“Trump. Vita di un presidente contro tutti” di Gennaro Sangiuliano (Mondadori)

La serata di premiazione, condotta da Valentina Bendicenti e Gianluigi Nuzzi, ha visto l’assegnazione di prestigiosi riconoscimenti speciali:

Premio alla Carriera a Vito Teti

Premio Letteratura e Giornalismo a Piero Marrazzo

Premio Arte e Letteratura a Jacopo Veneziani

Premio Letteratura e Impegno Civile ad Antonino De Masi

Cittadinanza onoraria di Caccuri ad Antonella Viola

L’evento si è chiuso con lo spettacolo di Morgan, che ha reso omaggio ai grandi cantautori italiani, e con l’esibizione del performer e mnemonista Vanni De Luca.

Dal 27 luglio al 10 agosto, Caccuri si è confermata “Capitale della Saggistica”, ospitando un ricco programma che ha unito letteratura, musica, cinema, teatro e gastronomia, coinvolgendo artisti e intellettuali come Enzo Avitabile, Nicola Gratteri, Marino Bartoletti, Mimmo Calopresti, I Cugini di Campagna, Paolo Ruffini e molti altri.

Il Premio Letterario Caccuri, cofinanziato dalla Regione Calabria e inserito tra i “Grandi Eventi” del POR Calabria 2014/2020, è riconosciuto dal Presidente della Repubblica con la Medaglia al valore culturale e si conferma un appuntamento di rilievo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio culturale calabrese.