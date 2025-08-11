Nella giornata di ieri la Guardia Costiera di Crotone è stata protagonista di interventi di soccorso in mare, operazioni tempestive che hanno evitato conseguenze ben più gravi per le persone coinvolte e tutelato l’ambiente marino costiero.

Nella mattinata, infatti, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone ha ricevuto una segnalazione riguardante un natante da diporto in procinto di affondare nei pressi di Torre Vecchia, Isola di Capo Rizzuto, con quattro persone a bordo. Le motovedette CP 873 SAR e CP 572 sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza. Durante le operazioni, un natante privato ha collaborato trasbordando gli occupanti, che sono stati portati in salvo in buone condizioni di salute. Il natante, parzialmente affondato, è stato successivamente recuperato senza provocare danni all’ambiente marino costiero.

Nel corso del pomeriggio, la Sala Operativa ha gestito ulteriori interventi, con la supervisione della Sala Operativa del V M.R.S.C. della Direzione marittima di Reggio Calabria. Il primo ha coinvolto un natante da diporto in avaria con quattro persone a bordo, a rischio di incagliarsi sugli scogli a nord di Capo Colonna, Crotone. Le motovedette CP 761 e CP 873 SAR sono intervenute rapidamente: gli occupanti sono stati messi in sicurezza e trasportati al porto Vecchio di Crotone, mentre l’imbarcazione è stata messa in sicurezza.

Poco dopo, è stata segnalata un’ulteriore emergenza per un natante semiaffondato sempre nei pressi di Capo Colonna, con due persone a bordo. La motovedetta CP 572 è intervenuta tempestivamente, soccorrendo gli occupanti e riportandoli in salvo in buone condizioni. Anche questa unità è stata recuperata e portata in porto senza alcun impatto sull’ambiente marino costiero.

Al termine della giornata, la Guardia Costiera ha anche portato a termine un altro importante intervento: è stata recuperata e portata in salvo una grossa tartaruga marina Caretta caretta in difficoltà natatorie. L’avvistamento è stato effettuato dal personale militare a bordo della motovedetta CP 761, in fase di rientro da attività pianificate di polizia marittima, che notava la presenza di una imbarcazione in navigazione a lento moto per evitare di impattare sulla tartaruga marina. L’equipaggio intervenuto ha immediatamente preso in custodia l’esemplare, trasportandolo a terra in attesa dell’arrivo del personale specializzato del WWF Crotone. Il tempestivo intervento è stato provvidenziale, poiché le difficoltà natatorie, unite all’intenso traffico di natanti nella zona, avrebbero potuto compromettere gravemente la sopravvivenza dell’esemplare.