Durante l’emozionante serata dell’evento “Incontri sotto le stelle”, tenutosi a Cariati, il prestigioso Premio è stato conferito a Pucci Gioielli per il valore artistico e simbolico del suo lavoro, che da anni porta in alto il nome del territorio attraverso la tradizione orafa.

Un riconoscimento che celebra non solo la maestria di Salvatore “Sasà” Pucci, artigiano appassionato e custode di un sapere antico, ma anche il contributo creativo di Jessica, mente innovativa che arricchisce ogni collezione con sensibilità e visione contemporanea.

La premiazione ha voluto rendere omaggio a chi porta alto il nome della Calabria, una realtà che fonde arte, identità e modernità, mantenendo vive le radici locali e valorizzando il patrimonio culturale calabrese.

La serata ha visto come madrina d’eccezione la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli, che ha incantato il pubblico con la sua voce straordinaria, regalando momenti di grande emozione.

Durante la manifestazione sono stati conferiti altri importanti riconoscimenti, alla sartoria Nina Mancini, per la qualità e l’eleganza delle sue creazioni artigianali, al Dott Sebastiano Vaccarisi, illustre medico per l’eccelso lavoro e la sensibilità che ogni giorno pone a servizio della comunità e a Marco Delle Mura giovane talento del panorama canoro, in una serata che ha voluto celebrare l’eccellenza e la passione in tutte le sue forme.