A Cirò Marina il 12 agosto 2025 riapre lo storico punto vendita, dopo oltre due anni di silenzio e serrande abbassate, uno degli spazi più familiari e amati di Via Roma torna finalmente a nuova vita. A riaccendere le luci e dare nuova energia a questo angolo storico del paese è Innova Market S.r.l., una realtà tutta locale che nasce dall’iniziativa e dalla determinazione di una famiglia, che ha scelto di scommettere sul territorio.

La riapertura del punto vendita rappresenta molto più di un semplice ritorno al commercio: è il segnale concreto di una rinascita sociale, economica e comunitaria, portata avanti con coraggio e visione imprenditoriale. Un progetto costruito passo dopo passo, tra burocrazia, investimenti e scelte difficili, ma sempre con lo sguardo rivolto a un unico obiettivo: offrire un servizio utile ai cittadini di Cirò Marina e contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana.

«Siamo felici di poter finalmente restituire alla comunità uno spazio che tanti ricordano con affetto. Il nostro impegno è quello di garantire qualità, attenzione al cliente e valorizzazione del territorio», raccontano i promotori del progetto.

Il nuovo Despar Via Roma non è solo un supermercato. È un punto di riferimento che mette al centro la relazione con i clienti, la cura dell’ambiente di vendita e la scelta di prodotti pensati per le famiglie. Ma soprattutto, è anche un’opportunità concreta di occupazione.

Con la riapertura, infatti, sono stati attivati diversi contratti di lavoro, coinvolgendo giovani e professionisti con esperienza nella grande distribuzione organizzata. Ogni reparto – dalla salumeria alla macelleria, dall’ortofrutta alle casse – sarà gestito da personale locale, formato e motivato. Una scelta che testimonia la volontà di valorizzare le competenze presenti sul territorio e di creare un tessuto lavorativo stabile.

Il successo di questa iniziativa affonda le radici nella forza di una famiglia unita, che ha scelto di investire non solo denaro, ma tempo, passione e relazioni. In un periodo storico segnato da difficoltà economiche e chiusure, la loro è una risposta coraggiosa, un messaggio positivo rivolto all’intera comunità: si può ancora credere nei piccoli grandi progetti locali.

La riapertura di Despar Via Roma è quindi un simbolo. Non solo per chi ne varcherà la soglia per fare la spesa, ma per tutti coloro che sperano in un futuro in cui Cirò Marina continui a crescere con le proprie energie migliori.